Justice : un ex-joueur de Ligue 1 condamné à 18 mois de prison avec sursis pour blanchiment d'argent

Walid Mesloub, ancien joueur de Lorient notamment, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour «blanchiment d'argent» dans une affaire de trafic de drogue présumé.

Jugé en correctionnelle, l’ancien international algérien (36 ans), a été reconnu coupable d'avoir facilité l'achat, l'échange ou la revente de voitures de luxe, des transactions qui pouvaient atteindre plus de 70.000 euros pièce pour le compte de M. Van Thang N., 38 ans, surnommé «le Chinois», principal mis en cause. Ce dernier sera jugé les 31 mai et 1er juin prochains pour trafic de stupéfiants.

A 36 ans, l’ancien milieu de terrain a été jugé lundi en compagnie de neuf autres personnes, dont le principal accusé, Van Thang N. dit «Le Chinois», poursuivi pour trafic de cocaïne. Un homme que l’ancien footballeur a rencontré en 2015 lorsqu’il était à la recherche d’un quad pour l’un de ses enfants.

Mesloub n'avait pas connaissance du trafic

L’actuel entraîneur adjoint de la réserve du RC Lens pour 1.600 euros par mois, a reconnu lundi à la barre l'échange de véhicules tout en affirmant n'avoir «pas vu le mal» face à un homme qui «gagnait très bien sa vie».

Le procureur, qui a requis deux ans de prison avec sursis, a indiqué qu'il ne pouvait pas prouver que l'ancien joueur avait connaissance du trafic. Il a néanmoins estimé qu'il n'avait «pas fait que subir les propositions» du «Chinois», et qu’il était aussi «en position d'offre pour lui faciliter l’acquisition de véhicules.»

A l'époque des faits, Walid Mesloub a acheté plusieurs véhicules de luxe à Van Thang N. Une Range Rover Evoque, une Audi S1, une Audi RS4, une Audi RS6, une Mercedes AMG C63S, une Mercedes GLE63S, une Mercedes GLC43 et une Lamborghini Huracan à 180.000 euros, comme le liste L’Equipe.

Le joueur a expliqué lors de son audition en avril 2021 s’être fait duper par son ami sur l’achat de l’un des véhicules. Sauf que les enquêteurs ont retrouvé plusieurs autres véhicules à son nom et utilisés par «le Chinois».