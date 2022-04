Masters d’Augusta : Participants, parcours, TV… Tout savoir sur le Grand Chelem

Le 86e Masters d’Augusta, premier tournoi majeur de la saison, se déroule en Géorgie (Etats-Unis) du jeudi 7 au dimanche 10 avril. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Qui est le tenant du titre ?

Hideki Matsuyama, sacré l’an dernier, est devenu le premier Japonais lauréat à Augusta. Bien que toujours handicapé par une blessure au dos, il tentera de devenir le quatrième golfeur de l'histoire à réussir un doublé après Jack Nicklaus (1965-66), Nick Faldo (1990-1991) et Tiger Woods (2001-2002).

Quels participants ?

Cette année, il y aura encore du beau monde à Augusta. Le n°1 mondial Scottie Scheffler, Collin Morikawa, Justin Thomas, Jordan Spieth, Patrick Cantlay, Jon Rahm, Cameron Smith ou encore Viktor Hovland, ils seront nombreux à être favoris pour la fameuse veste verte. Sans oublier Tiger Woods, Dustin Johnson, Patrick Reed, Jordan Spieth ou encore Bubba Watson.

Aucun Français

Il n'y aura aucun joueur français cette année en Géorgie. Une première depuis trois ans. Le numéro un français Victor Perez, 103e mondial, n'est pas éligible cette année en raison de sa méforme de ces derniers mois.

Le parcours

Le parcours de l'Augusta National en Géorgie, créé en 1934 par Clifford Roberts et Bobby Jones, a connu quelques changements pour cette 86e édition. Le trou 15 pour commencer. Ce par cinq a été rallongé de 18 mètres et mesure désormais officiellement 502 mètres. Autres changements apportés cette année, le difficile par quatre du 11, qui a été allongé de 15 mètres pour atteindre 520 mètres, et les départs ont été déplacés vers la gauche. Enfin, ceux du dernier trou ont été allongés de 12 mètres. Trois greens ont par ailleurs été totalement rénovés, ceux des trous n°3, 13 et 17.

Sur quelle chaîne ?

La 86e édition du Masters d’Augusta sera à suivre sur les chaînes du groupe Canal+. Le programme TV complet est d’ailleurs à retrouver ici.