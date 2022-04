NBA : champions en 2020, les Lakers de LeBron James éliminés de la course aux play-offs

Les Los Angeles Lakers de LeBron James, battus à Phoenix (121-110), ont été éliminés de la course aux play-offs, mardi en NBA. La fin d’une saison catastrophique pour les champions 2020.

Le calvaire s’arrête enfin. Alors qu’ils visaient la reconquête du titre après un recrutement «XXL» avec les arrivées de Russell Westbrook, pour former un «Big 3» avec LeBron James et Anthony Davis, mais aussi des joueurs plutôt en fin de carrière (Carmelo Anthony, Trevor Ariza, DeAndre Jordan, Rajon Rondo - reparti presque aussitôt - et Dwight Howard), ce n’est finalement qu’une saison galère que les Angelitos ont vécu.

Déjà, la saison dernière, Los Angeles avait vécu un Championnat très compliqué, avec une élimination au premier tour des play-offs NBA.

Dos au mur contre les Suns, L.A. n'a fait illusion qu'en première période, malgré les efforts de Davis (21 pts, 13 rbds) et Westbrook (28 pts), après quoi le leader du championnat a accéléré dans le sillage de Devin Booker (32 pts) et DeAndre Ayton (22 pts, 13 rbds), avec à la clé une 63e victoire cette saison, nouveau record de franchise.

Cette année, nous avons connu plus de cinq de départ que de victoires. Anthony Davis

Absent car blessé, LeBron James n’a pas pu aider les siens. Cette saison fut d’ailleurs celle de la «LeBron-dépendance». A 37 ans, le «King» a été exceptionnel (30,3 pts de moyenne) mais sans faire mieux jouer les autres, en témoignent ses 6,2 passes de moyenne, loin des 10,2 de l'exercice 2019-2020.

Et si beaucoup ont pointé Russell Westbrook, payé 40,6 millions d’euros et qui aurait été pris «par défaut» à la place de DeMar DeRozan, parti de San Antonio à Chicago, où il réalise la meilleure saison de sa carrière, les nombreuses blessures des autres joueurs n’ont pas aidé. «C’est simple, cette année, nous avons connu plus de cinq de départ que de victoires (39 starting-fives différents contre seulement 31 victoires).», a d’ailleurs confié Anthony Davis.

«Notre but était de remporter un titre. Je pense que nous avions les bons éléments pour ça, mais les blessures nous ont écarté de notre chemin, a expliqué le défenseur. C’est ce qui a fait la différence cette saison. Après, nous avons également perdu des matchs lorsque Russ, Bron et moi étions sur le terrain en même temps, mais nous aurions trouvé des solutions si nous avions eu plus de minutes ensemble. Nous n’avons pas eu cette opportunité et vivre avec les faits que les trois meilleurs joueurs ne puissent que peu jouer ensemble nous a rendu les choses difficiles quand vous voulez être en compétition pour le titre.»

Malheureusement, la blague du 1er avril de LeBron James, qui avait indiqué mettre un terme à sa saison, n'aura finalement eu que quatre jours d'avance pour devenir réalité. Il n'est pas au rendez-vous des play-offs pour la 4e fois de sa carrière en 19 saisons, jalonnées de 10 finales et quatre sacres.

Reste désormais à savoir ce que feront les Lakers pour préparer la saison prochaine. Westbrook sera-t-il vendu ? Frank Vogel va-t-il être remplacé ? Un remaniement de l’effectif complet aura-t-il lieu ?