Cuba : bannie depuis 60 ans, la boxe professionnelle désormais autorisée

Pour la première fois depuis 1962, les boxeurs cubains vont pouvoir participer à des compétitions professionnelles. Une annonce faite en début de semaine par le président de la Fédération cubaine de boxe.

Banni par Fidel Castro il y a soixante ans, le Noble art va faire son retour chez les pro sur l’île. «Cela fait depuis trois ans et demi que nous travaillons sur un contrat qui corresponde vraiment à la philosophie du sport cubain, en ce qui concerne l'insertion de nos boxeurs à la boxe professionnelle», a déclaré Alberto Puig à la télévision d'État.

La fédération a donc signé un «contrat de représentation» avec une entreprise mexicaine, Golden Ring. Les premiers combats prévus en mai au Mexique.

«Dans une première étape, on fera participer une équipe de cinq ou six boxeurs, en Europe ou en Amérique latine, qui ensuite rentreront à l'école cubaine de boxe», a précisé Puig, ajoutant que quatre boxeurs cubains avaient déjà signé des contrats de quatre ans.

Comme certains sports comme le baseball, le volleyball et le basket, en 2013, c’est donc au tour de la boxe de redécouvrir le monde professionnel. La discipline a d’ailleurs débuté en 2014 les compétitions en niveau semi-professionnel, via l'équipe locale des «Dompteurs de Cuba» qui participe aux World Series of Boxing (WSB). Elle a remporté trois des cinq éditions auxquelles elle a participé, dont la dernière en 2018.

Imbattable chez les amateurs (80 titres mondiaux et 41 olympiques), l’île des Caraïbes possèdent une école reconnue dans le monde entier. Il suffit d’ailleurs de demander aux boxeurs français eux-mêmes. Beaucoup ont connu des entraîneurs cubains et ont souvent effectué des stages à Cuba.