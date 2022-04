Karim Benzema : l’attaquant français déjà assuré du Ballon d’or ?

Karim Benzema, auteur d’un nouveau récital mercredi soir en Ligue des champions, s’est rapproché du Ballon d’or, qui a changé de format.

«Big Ben», «Benzemagic», «le futur Ballon d'or»… Au lendemain du triplé de l’attaquant et capitaine du Real Madrid sur la pelouse de Chelsea, champion d’Europe en titre et champion du monde, la presse européenne s’est enflammée. Et à juste titre.

A 34 ans, l’international français réalise la meilleure saison de sa carrière, avec des chiffres complètement fous (37 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues). Et nous ne sommes qu’en avril…

Des statistiques qui le placent, pour l’heure, comme le grand favori au Ballon d’Or. Quatrième en 2021, Karim Benzema, qui vient donc d’inscrire deux triplés lors de ces deux derniers matchs de C1 (PSG et Chelsea), est pour le moment intouchable.

Et avec le changement de format dans l’attribution du Ballon d’or, «KB9» pourrait avoir ses chances. En effet, désormais les votes pour le trophée s’arrêtent le 31 juillet et prennent en compte toute la saison sportive. Avec la Ligue des nations en poche avec l’équipe de France, des buts à foison, bien parti pour remporter la Liga (12 points d’avance sur le Barça) et peut-être en demi-finale de la Ligue des champions, le Français sera bien placé. Pour l’heure, son grand rival semble être Robert Lewandowski, deuxième du dernier vote (45 buts en 39 matchs).

«C'est un objectif, a récemment confié Benzema dans une interview à L’Equipe. Surtout que l'an dernier je n'étais pas loin, mais je n'avais pas remporté de trophée (en club). Là, je fais une très bonne saison. Le Ballon d'Or est une motivation, mais pas seulement personnelle. J'englobe l'équipe. Car si j'arrive à emmener mon équipe à remporter des trophées, forcément derrière il y aura des récompenses individuelles.»