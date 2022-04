Ligue 1 : un supporter de Clermont épinglé après avoir tenté de revendre sa place contre le PSG à prix d’or

Il a été pris la main dans le sac. Un abonné de Clermont, qui reçoit samedi soir le PSG en Ligue 1, a été épinglé et sanctionné par le club auvergnat après avoir tenté de revendre sa place pour la rencontre à prix d’or.

La venue du PSG et de ses stars est un événement pour de nombreux clubs de l’Hexagone. Le Clermont Foot, qui accueille le club de la capitale à l’occasion de la 31e journée de championnat, ne fait pas exception. Et un «supporter» clermontois a tenté d’en profiter pour revendre son billet au prix fort. Convaincu de pouvoir en tirer un maximum de profit, il l’a mis en vente à 300 euros, soit pratiquement le prix d’un abonnement annuel.

Mais le supporter en question s’est fait attraper par le promu clermontois, qui lutte pour son maintien. Le club a été mis au courant de la revente de la place et a procédé à la désactivation de l’abonnement pour le match de samedi. En conséquence, l’abonné, qui a reconnu les faits, n’a non seulement pas pu revendre sa place mais en plus il ne pourra pas assister à la rencontre au stade Gabriel Montpied.

Communiqué du club sur la revente illégale d'abonnements





Informé qu’un des abonnés essayait de revendre pour 300€ la place contre le PSG de son abonnement annuel, le CF63 a décidé de désactiver cet abonnement pour le match de samedi



https://t.co/NDcEznaokX pic.twitter.com/PIOSkxxD43 — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) April 6, 2022

«La mise en vente sur des plates-formes diverses de billets à des prix astronomiques mais mis sur le marché par des personnes, soit abonnées, soit ayant accès à une vente mise en place par le club pour certaines catégories de personnes, etc., est totalement inacceptable», a déploré le club clermontois dans un communiqué.

«Le Clermont Foot 63 a souhaité des tarifs de billetterie bas afin de remercier son public au moment de la montée en Ligue 1 et a, de plus, mis en place un système de revente légale pour les abonnés ne pouvant se déplacer pour tel ou tel match, a ajouté l’actuel 17e du championnat. Le club ne peut donc tolérer ce type de comportement et continuera le combat contre le marché noir, les faux billets et les reventes abusives». Une mise au point qui devrait en dissuader quelques-uns.