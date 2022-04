Pays de Galles-France, éliminatoires Coupe du monde féminine : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France se déplace au pays de Galles, ce vendredi 8 avril, en éliminatoires de la Coupe du monde féminine. Voici le programme TV complet.

Au Scarlets Park de Llanelli, les Bleues de Corinne Diacre peuvent valider leur billet pour le Mondial 2023 féminin dès le mois d'avril et aborder ainsi l'Euro plus sereinement cet été. Une victoire et elles seront sûres d'aller en Australie et Nouvelle-Zélande, où se déroulera la compétition.

Mais la partie ne sera pas gagnée d’avance pour les coéquipières de Wendie Renard, qui avaient eu du mal à venir à bout des Galloises au match aller (2-0).

Invaincues depuis le début des éliminatoires, les Tricolores sont en tête de leur groupe.

Programme TV

Pays de Galles-France

éliminatoires Coupe du monde 2023 féminine

Vendredi 8 avril

20h45 sur W9