UFC : Khamzat Chimaev révèle comment Conor McGregor l’a inspiré au MMA

Khamzat Chimaev, qui sera en lice samedi à l’UFC 273 contre Gilbert Burns, a confié qu’il s’est mis au MMA grâce à… Conor McGregor.

Comment l’un des meilleurs combattants a-t-il décidé d’entrer dans une cage ? En admirant l’un des meilleurs, tout simplement. Agé de 27 ans, le Suédois d’origine tchétchène, qui a commencé la lutte libre à 5 ans et participé à des tournois de judo et sambo, a découvert le MMA à 23 ans.

La révélation lui est venue un soir de décembre de 2015 lorsque Conor McGregor a infligé l’un des KO les plus rapides de l’histoire à José Aldo à l’UFC 194.

«Je vois le gars, McGregor, le mettre KO, a confié Khamzat Chimaev lors d’une interview à Brett Okamoto d’ESPN. Je me suis dit que si ce gars aussi léger avait pu faire ce genre de chose, alors pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le faire ? Mentalement, je suis plus fort que lui, mon corps est plus fort que lui. Je me disais que si, à ce moment-là, je le rencontrais à l’extérieur, je pourrais le briser, vous savez. S’il gagne cet argent, alors pourquoi pas moi ?»

Celui qui est surnommé «le loup» est considéré comme l’un des tous meilleurs de l’UFC. Ses combats sont des récitals. Il possède un bilan assez impressionnant avec 10 victoires en 10 combats : 6 KO et 4 soumissions.

Plongez dans l'univers de l'UFC avec le podcast L'Arène