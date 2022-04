GP d'Australie : l'incroyable accrochage entre Lance Stroll et Nicholas Latifi lors de la première séance de qualification (vidéo)

La première séance de qualifications du Grand Prix de Formule 1 d'Australie a été perturbée par l'impressionnant accrochage entre les deux Canadiens de la compétition : Lance Stroll pour Aston Martin et Nicholas Latifi pour Williams.

Le crash entre leurs deux monoplaces a conduit au déploiement du drapeau rouge, soit la neutralisation de la course.

Sur les images diffusées par Canal+ Sport, on peut apercevoir Lance Stroll dépasser Nicholas Latifi après que celui lui a laissé le champ libre.

Cependant, lors du virage suivant, Lance Stroll touche la roue avant droite du monoplace de Latifi.

Ouverture d'une enquête

Pour Nicholas Latifi, la responsabilité de l'accident revient à son concurrent. «Pour moi, c'est très clair. J'ai revu l'incident en vidéo et je peux confirmer que ce n'est pas ma faute. Il y avait un espace à l'intérieur, j'étais sur ma préparation de pneus alors que lui n'était pas en position d'attaque, il était en retrait et il a braqué sur moi. C'est tout ce que je peux dire. C'est vraiment étrange».

Quand à Stroll, il a tenu à répondre à cette mise en accusation de Latifi. Au micro de Sky, il explique : «Je ne sais pas. On était sur un tour de refroidissement et... J'ai vu la vidéo. Il a essayé de me dépasser tout à coup dans une partie du circuit très bizarre. Le circuit tourne sur la droite puis sur la gauche, et je pense que ce qui s'est passé était très étonnant. Il a soudainement essayé de me dépasser et ça devenait étroit quand le circuit part vers la droite, et on est entré en contact. Donc oui. Un incident plutôt ridicule.»

Une enquête a été ouverte par les commissaires afin de faire le point sur cet accrochage.