Formule 1 : Le cavalier seul de Charles Leclerc en Australie

Nouveau week-end parfait pour Charles Leclerc. Déjà vainqueur à Bahreïn pour l'ouverture de la saison, le pilote Ferrari a remporté, ce dimanche, le Grand Prix d'Australie devant Sergio Pérez et George Russel. Et il a profité des abandons de Carlos Sainz et Max Verstappen pour accentuer son avance en tête du championnat du monde.

Charles Leclerc et Ferrari se sont affirmés encore un peu plus comme des sérieux candidats au titre. Il n’y avait plus vraiment de doutes, mais ce succès à Melbourne est venu confirmer qu’il était un vrai prétendant plus qu’un outsider. Même si la saison est encore longue avec encore 20 courses au calendrier.

Auteur de la pole, il a parfaitement géré les 58 tours, sans jamais quitter la 1ère place, et les deux interventions de la voiture de sécurité après l’abandon en début de Grand Prix de son coéquipier Carlos Sainz et du crash de Sebastian Vettel. Et s’il a été mis sous pression par Max Verstappen au moment du 2e restart, il est parvenu à conserver la tête pour s’envoler vers la 4e victoire de sa carrière. Car il n’a ensuite plus été menacé jusqu'à l'arrivée avec l'abandon de Max Verstappen en raison d’un problème moteur.

Et il a fait le plein de points avec le meilleur tour en course pour prendre ses distances en tête du championnat, où il devance désormais George Russel, 2e à Melbourne et nouveau dauphin du Monégasque. Malgré un manque de rythme, le Britannique et Mercedes ont encore su profiter des défaillances de leurs adversaires pour réaliser un bon résultat d’ensemble avec également Lewis Hamilton au pied du podium.

Mais ils ne sont pour le moment pas en mesure de rivaliser avec la Ferrari de Charles Leclerc au-dessus du lot en ce début de saison. «On était vraiment très rapide. On a bien géré les pneus. Et après la voiture était juste parfaite, s’est réjoui le leader du championnat du monde. Je suis très content avec encore une fois je termine à la première place, même si on est qu’à la 3e course. Il faut continuer à pousser au maximum».

Et il tentera d’en faire autant dans quinze jours en Italie pour le Grand Prix d’Emilie-Romagne, où il sera soutenu pour tout un peuple. «Ça va incroyable comme à chaque fois, a lancé Charles Leclerc. Mais c’est la première fois que j’arriverai en Italie en étant en tête de championnat. Ça va être vraiment spécial.» Le rendez-vous est déjà pris, surtout par tous les tifosis.