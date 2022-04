MotoGP : Fabio Quartararo septième, Johann Zarco neuvième aux Etats-Unis, Enea Bastianini vainqueur

Fabio Quartararo a terminé septième du Grand Prix des Amériques de MotoGP, dimanche, à Austin (Etats-Unis). Enea Bastianini s'est imposé. Johann Zarco termine neuvième.

L'Italien de 24 ans, vainqueur au Qatar en mars de sa première course dans l'élite, a désormais 5 points d'avance sur Rins et 11 sur Espargaro. Mir et Quartararo sont 4e et 5e, à 15 et 17 points.

Enea Bastianini patron au COTA



L'Italien remporte sa 2ème victoire en 4 saisons cette saison





Fabio Quartararo 7ème, Johann Zarco 9ème#AmericasGP #MotoGP





C'est un jour fantastique, Miller avait un rythme fantastique lors de la première partie de course, (...) ensuite j'ai senti qu'il fallait pousser, j'ai accéléré comme un fou et j'ai gagné. Gagner ici en Amérique c'est fantastique, maintenant on va pouvoir manger quelques burgers!», a déclaré l'Italien.

Le spectacle a aussi été assuré par Marc Marquez. Le sextuple champion en catégorie reine, de retour après une violente chute et deux Grands Prix manqués, a complétement manqué le départ depuis le 9e rang.

Rétrogradé dernier, il est progressivement remonté, sonnant la charge comme peu d'autres pilotes savent le faire. Après quelques coups bien placés, notamment sur Aleix Espargaro, il s'est offert Quartararo au 14e tour. Sans pouvoir remonter au-delà, pressé par le Français qui ne l'a plus quitté.

L'Espagnol de 29 ans, vainqueur sept fois ici à Austin en neuf éditions depuis que le MotoGP y fait étape (2013), avait expliqué jeudi vouloir d'abord "reconstruire la confiance" après sa nouvelle blessure (commotion cérébrale et problème de double vision).

Pour Quartararo, c'est encore une course frustrante, après une 8e place en Argentine. Du côté de Johann Zarco, c'est une petite déception. Placé au départ (4e) de ce Grand Prix des Amériques, le pilote de chez Ducati finit 9e.