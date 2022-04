NFL : Un footballeur américain meurt après avoir été renversé par une voiture

Terrible drame aux Etats-Unis. Dwayne Haskins, quarterback des Steelers de Pittsburgh est décédé, samedi, après avoir été percuté par un véhicule. Il était âgé de 24 ans.

Dwayne Haskins était dans le sud de la Floride, où il participait à un camp d’entraînement avec plusieurs de ses coéquipiers pour préparer la nouvelle saison de NFL. Et il n’a pas survécu à ses blessures après avoir été heurté sur une autoroute.

«Je suis anéanti et les mots me manquent après le décès malheureux de Dwayne Haskins. (…) Dwayne était un grand coéquipier, mais encore plus un ami formidable pour beaucoup. J’ai vraiment le cœur brisé», a réagi son entraîneur Mike Tomlin dans un communiqué.

«La famille NFL est en deuil suite à la perte tragique de Dwayne Haskins, et nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches», a écrit de son côté la Ligue professionnelle de football américain sur son compte Twitter.

Selon les premiers éléments de l’enquête, relayés par Marca, Dwayne Haskins, qui devait fêter ses 25 ans le 3 mai prochain, se rendait à l'aéroport pour retourner à Pittsburgh lorsque sa voiture est tombée en panne d'essence. Il serait alors sorti de sa voiture pour demander d’avoir de l’aide. Et c’est à ce moment qu’il a été percuté mortellement.

Kaskins avait rejoint Pittsburgh la saison dernière pour être une des doublures du quarterback vétéran Ben Roethlisberger. Alors que ce dernier a mis un terme à sa carrière cet hiver, Dwayne Haskins briguait sa succession en tant que titulaire.