Vidéo : Un gardien offre la victoire à son équipe avec un but de plus de 80 mètres

L’un des buts de l’année. Ricardo Gagno, gardien de l’équipe de Modène qui évolue en Serie C italienne, a offert la victoire à son équipe, samedi, avec un but inscrit depuis l’entrée sa propre surface dans le temps additionnel.

Il restait une poignée de secondes à jouer entre Modène et Imolese alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1). Et à domicile, l’équipe locale faisait le forcing pour arracher la victoire. Et elle est venue du pied droit de son propre gardien.

Sur un long dégagement, Riccardo Gagno a tenté de trouver très loin l’un de ses coéquipiers, qui étaient tous dans le camp adverse. Mais son coup de pied était si puissant qu’il a traversé tout le terrain avant que le ballon ne rebondisse à l’entrée de la surface de réparation adverse. Et ce rebond a surpris le portier Imolese, qui a été lobé et n’a pu empêcher le ballon de finir au fond des filets.

IL #MODENA VINCE CON IL GOL DEL PORTIERE



Incredibile quanto accaduto a Modena: la capolista del #GironeB batte l’@ImoleseCalcio nel recupero con il gol di #Gagno, che scavalca #Rossi rinviando direttamente dalla propria area di rigore pic.twitter.com/iNZycPjVUm — Eleven Sports Italia (@ElevenSportsIT) April 9, 2022

Le stade a laissé exploser sa joie et toute l’équipe de Modène, remplaçants compris, s’est précipitée vers le héros du jour pour le féliciter. D’autant que son but est pour le moins important. Car avec ce succès arraché dans le temps additionnel, Modène a consolidé sa place en tête du groupe B de Serie C avec quatre points d’avance sur Reggiana à deux journées de la fin. Et le club italien pourrait valider son accession directe en Serie B en cas de victoire, la semaine prochaine, sur le terrain de Gubbio.