Guerre en Ukraine : le Ballon d’Or 1986 rejoint l’armée contre les Russes

Igor Belanov, ancien attaquant ukrainien et Ballon d’Or 1986, a pris les armes pour rejoindre le front de la guerre en Ukraine.

La longue liste des sportifs qui se sont engagés pour défendre leur pays depuis plus d’un mois s’est encore allongée. Aux côtés des boxeurs Vasily Lomachenko ou encore des frères Klitschko, c’est un autre nom prestigieux qui a été recensé : Igor Belanov.

L'ancien attaquant du Dynamo Kiev, qui a également été sélectionné en équipe nationale d’URSS, a révélé l’information sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours.

«Paix à l’Ukraine, et gloire à tous ceux qui s’opposent aux occupants qui sont venus affronter notre terre et notre peuple libre et héroïque», a-t-il écrit avec plusieurs photos dont l’une dans une tranchée.

Selon le journal allemand Die Welt, Belanov s’est porté volontaire pour renforcer la défense à Odessa, sa ville natale.

Agé de 61 ans, Igor Belanov a remporté le Ballon d’Or en 1986, alors qu’il évoluait au Dynamo Kiev, où il a réalisé cette saison-là le doublé champion d’URSS-Coupe des Coupes, devançant au classement l’Anglais Gary Lineker et l’Espagnol Emilio Butragueño.