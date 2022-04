NBA : Il joue huit secondes et touche une prime de 280.000 euros

Il ne sera resté qu’une poignée de secondes sur le parquet, dimanche soir, lors du match NBA entre Cleveland et Milwaukee. Suffisant pour Jrue Holiday, qui a rejoint les Bucks il y a un an et demi, pour toucher une jolie prime de 280.000 euros.

Le meneur américain ne devait pas jouer la dernière rencontre de la saison régulière face aux Cavaliers. Le champion en titre, déjà assuré de participer aux play offs, avait prévu de laisser son joueur au repos. Mais c’était sans compter une prime liée à son contrat.

A son arrivée, Jrue Holiday a en effet signé un contrat de 147 millions d’euros sur quatre ans. Ce montant inclut diverses primes versées selon certains critères, comme le nombre de rencontres disputées. L’une d’elles lui garantissait de toucher 280.000 euros s’il disputait 67 matchs en saison régulière et qu’il tournait à plus de 3,15 rebonds de moyennes. Mais avant le déplacement à Cleveland, le champion olympique avec les Etats-Unis à Tokyo comptait 66 matchs (pour 4,6 rebonds).

Il était donc bien présent au début de la partie. Mais pas pour très longtemps. Juste le temps de faire une faute et de sortir après seulement huit secondes de jeu. Et c’est du bord du terrain qu’il a assisté à la défaite de son équipe (133-115).

Le meneur des Bucks Jrue Holiday n’a joué que quelques secondes contre les Cavs cette nuit, lors du dernier match de saison régulière.





Cette somme pourrait être reversée par Jrue Holiday à sa fondation ou à une œuvre caritative. Comme en 2020 lorsqu’il avait, avec son épouse, reversé l’intégralité de ses revenus à un fonds dédié à la justice sociale.