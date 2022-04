XV de France : Raphaël Ibanez choqué après avoir assisté au décès de son ami

En vacances en Espagne, Raphaël Ibanez, manager du XV de France, a tenté de sauver un ami qui se noyait mais n’a rien pu faire.

C’est un véritable drame. Alors qu’il était parti pour descendre la rivière Deva dans le nord-ouest de l’Espagne (qui rejoint le golfe de Gascogne), l’ancien international tricolore a assisté sans ne rien pouvoir faire au décès de son ami d’enfance Fabrice Labarrière, lundi, à côté du village de La Hermida.

Selon le journal El Comercio, une alerte a été lancée en milieu de matinée et a nécessité le déploiement d’importants moyens pour intervenir dans cet endroit difficile d’accès.

Le corps du Français de 48 ans, originaire des Landes, a été retrouvé à la hauteur de deux rochers, connus dans la région sous le nom de «Las Lágrimas de Don Pelayo», explique Sud Ouest.

L’opération de secours, qui a duré plusieurs heures, a nécessité l’emploi de deux hélicoptères, des pompiers et de la protection civile. La dépouille n’a pu être retirée qu’après la coupe de branches et d’un tronc et l’utilisation de cordes.

Raphaël Ibanez, qui s’est dit «très choqué», se trouve encore en Espagne, avec son épouse, et gère le rapatriement vers la France du corps.