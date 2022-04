Brésil : Un entraîneur assène un coup de tête à une arbitre (vidéo)

Un geste intolérable. Rafael Soriano, entraîneur de Despotiva Ferroviaria, a asséné un coup de tête à l’une des arbitres de touche lors d’un match de 5e division brésilienne. Un coup de sang qui lui a valu d’être logiquement expulsé mais aussi d’être licencié par son club.

Le coach de Despotiva Ferroviaria a fait irruption sur la pelouse au moment de la mi-temps. Furieux contre la décision de siffler la pause, alors que son équipe venait de bénéficier d’un corner, il a invectivé l’arbitre principal de la rencontre. Une des arbitres de touche a alors tenté de le raisonner et de le repousser. Mais loin de se calmer, il s’est rapproché d’elle avant de coller son front contre le sien et de lui donner un coup de tête.

An assistant referee was headbutted by a coach during a football game in Brazil





Desportivo Ferroviaria's Rafael Soriano was immediately shown a red card for the incident and has since been sacked by the club.pic.twitter.com/qNW8wCztNK

