Etats-Unis : la fille de Denis Rodman marque son premier but en sélection

Trinity Rodman, fille de l’ancienne star de NBA Dennis Rodman, a inscrit son premier but avec les Etats-Unis contre l'Ouzbékistan (9-0) mardi.

Pour sa troisième sélection, l'attaquante de 19 ans, entrée en jeu en seconde période, a inauguré son compteur but en équipe nationale d'une frappe à ras de terre à la 72e minute.

.@trinity_rodman becomes the first teenager to score for the #USWNT since 2018!!!





USA 7 - 0 UZB pic.twitter.com/yd8ple4T6e — U.S. Soccer WNT (@USWNT) April 13, 2022

L'Ouzbèke Kamila Zaripova avait marqué contre son camp dès la première minute, avant que les Américaines n'alourdissent le score avec, outre le but de Rodman, des doublés de Rose Lavelle et Catarina Macario, et des réalisations signées Mallory Pugh, Midge Purce et Ashley Sanchez.

La victoire des Etats-Unis, doubles champions du monde en titre et grande puissance du foot féminin, leur permet de porter à 67 matches leur série d'invincibilité à domicile.

Trinity Rodman, qui évolue au Washington Spirit, club champion en titre de la Ligue américaine, avait fêté sa première sélection en février.

Elle est la fille de Dennis, qui fut cinq fois champion NBA, en 1989 et 1990 avec Détroit et de 1996 à 1998 avec les Chicago Bulls de Michael Jordan. De 1992 à 1998, il a fini sept saisons d'affilée meilleur rebondeur de la Ligue, record inégalé dans la ligue nord-américaine. Connu pour ses tatouages, ses cheveux colorés et sa vie dissolue d'écorché vif, Rodman a été intronisé au Hall of Fame en 2011.