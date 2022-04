Coupes d'Europe : L'OM dans le dernier carré de la Ligue Europa Conférence, Lyon éliminé de la Ligue Europa

L'OM, vainqueur sur la pelouse du PAOK Salonique (0-1), s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence. De son côté, Lyon, écrasé à domicile par West Ham (0-3), est éliminé de la Ligue Europa.

PAOK Salonique - Olympique de Marseille : 0-1

Privé de nombreux joueurs, entre blessures et suspensions, l’OM se rendait dans le bouillant du stade Toumba de Thessalonique où l’enfer lui était promis. Et tous les ingrédients étaient réunis pour perturber les Olympiens. Entre les menaces de l’entraîneur envers les supporters marseillais, finalement privés de déplacement, l’ambiance chaude et le VAR ainsi que la Goal Line Technology désactivés au coup d’envoi, le traquenard était parfait.

Mais les hommes de Jorge Sampaoli, également suspendus, n’ont pas du tout été perturbé. Après le premier quart d’heure sous pression, ils ont mis le pied sur le ballon et ont pris le jeu à leur compte. Une belle prestation récompensée par un but de Dimitri Payet (34e) après un super mouvement.

En demi-finale, la huitième de son histoire européenne, l’OM affrontera le Feyenoord Rotterdam (aller le 28 avril aux Pays-Bas, retour le 5 mai au Vélodrome).

Lyon-West Ham : 0-3

Une humiliation pour une élimination. L’OL a dit adieu aux espoirs de son président Jean-Michel Aulas, qui avait rêvé d’un sacre dans cette C3, après avoir subi une lourde défaite 3-0 à domicile contre West Ham. Une semaine après le nul à Londres (1-1), les Lyonnais ont été incapables de se montrer à la hauteur de l’événement.

Et cette déroute prive très probablement les Gones de leur dernière chance de se qualifier pour une coupe d'Europe la saison prochaine. Exclu de la Coupe de France, 10e de Ligue 1, Lyon avait comme seul espoir cette Ligue Europa. Mais Craig Dawson (38e), Castello Lukeba (44e) et Bowen (48e) ont crucifié les Lyonnais.

Lyon va devoir maintenant trouver très vite la recette pour réussir en championnat ce qu'il n'a pas su faire en 31 journées s'il veut accrocher in-extremis une qualification européenne. Et ce dès dimanche avec la réception de Bordeaux, 19e qui joue sa survie.