Cristiano Ronaldo : Son fils marque et célèbre comme lui (vidéo)

Il n’est pas passé inaperçu. Actuellement en Espagne pour participer à la Coupe internationale de la Méditerranée avec les U12 de Manchester United, Cristiano Ronaldo Junior s’est distingué en marquant et célébrant comme son père.

Si Cristiano Ronaldo traverse une période compliquée avec Manchester United, son fils est un peu plus à la fête avec les jeunes Red Devils. Âgé de 11 ans, le jeune garçon s’est illustré en trouvant le chemin des filets lors de la large victoire contre Gironés Sabat (5-0).

Remplaçant au coup d’envoi de la rencontre, Cristiano Ronaldo Junior est entré à la pause avec le numéro 24 floqué dans le dos et sous les acclamations d’une grande partie du public.

Et sur un coup-franc frappé dans la surface de réparation, il s’est jeté pour pousser le ballon au fond des filets et inscrire le cinquième, et dernier, but de son équipe.

Il s’est surtout fait remarquer en se précipitant vers le poteau de corner avant de reprendre la célébration iconique du quintuple Ballon d’or devant plus de 1.000 spectateurs curieux de le voir à l’œuvre. Et ils n’ont pas été déçus car il a également été l’auteur de quelques dribbles de qualité.

Si Cristiano Ronaldo Junior, déjà auteur de prestations remarquées avec la Juventus Turin, semble parti pour marcher sur les traces de son père, l’un de ses rêves serait de pouvoir jouer un jour à ses côtés. «Mon fils me dit : ‘Papa, attends encore quelques années, je veux jouer avec toi’» , a confié le Portugais (37 ans).

Mais pas sûr que son rêve puisse devenir réalité, même si Cristiano Ronaldo compte jouer encore quelques années au plus haut niveau.