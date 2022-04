Ligue des champions : un supporter de Liverpool est décédé en plein match

Liverpool est en deuil. Alors que le club anglais recevait Benfica, mercredi, en quart de finale retour de la Ligue des champions (3-3), un de ses supporters est décédé pendant la rencontre dans les tribunes d’Anfield.

Au lendemain de sa qualification pour les demi-finales de la compétition, Liverpool a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué. «C’est avec grand regret que nous pouvons confirmer qu’un supporter tombé malade avant le match d’hier soir contre Benfica est malheureusement décédé», a posté, ce jeudi, le club du nord de l’Angleterre sur les réseaux sociaux. «Les pensées de tout le monde au club vont à la famille, aux proches et aux amis du supporter», a ajouté la formation britannique.

It is with great regret that we can confirm that a supporter who was taken ill ahead of last night’s fixture against Benfica has sadly passed away.





The thoughts of everyone at the club are with the supporter’s family, loved ones and friends.

— Liverpool FC (@LFC) April 14, 2022