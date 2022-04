Mort de Diego Maradona : le personnel de santé bientôt jugé ?

Il pourrait devoir rendre des comptes à la justice. Le personnel de santé de Diego Maradona, décédé le 25 novembre 2020 lors d’une hospitalisation à domicile, est accusé de négligence par les procureurs chargés de l’enquête, qui ont demandé que les soignants soient jugés pour homicide par négligence.

Ils étaient huit professionnels de santé en charge de «El Pibe de Oro». Et les procureurs ont estimé que leurs «omissions» et leurs mauvaises manipulations ont placé Diego Maradona dans une «situation d’impuissance», l’abandonnant «à son sort» lors d’une hospitalisation à domicile «scandaleuse», selon le dossier du tribunal cité par l’agence de presse officielle Telam.

Selon les procureurs, les accusés «ont été les protagonistes d’une hospitalisation à domicile sans précédent, totalement déficiente et imprudente», et auraient en outre commis une «série d’improvisations, de fautes de gestion et de manquements». Ils encourent des peines allant de huit à vingt-cinq ans de prison.

Alors qu’il était en convalescence après une neurochirurgie, l’ancien meneur de jeu argentin a succombé à une crise cardio-respiratoire sur son lit médicalisé en novembre 2020 à l’âge de 60 ans.