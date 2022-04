NBA : 46.000 euros d’amende pour un joueur qui avait lancé son protège-dents dans le public

Un basketteur américain a été condamné jeudi 14 avril par la NBA à verser une amende de 50.000 dollars (46.000 euros), après avoir jeté son protège-dents dans le public.

La sanction a été immédiate pour Miles Bridges, joueur des Charlotte Hornets, qui avait jeté son protège-dents sur une spectatrice, pendant un match joué la veille, mercredi 13 avril.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/mIYQg2aqOy — NBA Communications (@NBAPR) April 14, 2022

Ce geste de nervosité est survenu alors qu'il avait été exclu du match par l’arbitre. Le sportif avait entendu une remarque désobligeante de la part d’un supporter de l’équipe adverse qui se trouvait dans les gradins. Sauf que ce n’est pas cet homme, mais une adolescente de 16 ans qui a reçu l’objet lancé par Miles Bridges.

Miles Bridges a présenté ses excuses

Son geste est devenu viral sur les réseaux sociaux, et il a lui-même réagi en retweetant un post relayant la vidéo : «Que quelqu’un me mette en contact avec la jeune fille. C’est inacceptable», s’est-il auto-blâmé en légende de son retweet.

Le joueur des Charlotte Hornets a exprimé sa volonté de présenter personnellement ses excuses à la jeune fille «et faire quelque chose de sympa pour elle».

Après le match, Miles Bridges s’était entretenu avec un journaliste devant qui il avait affirmé regretter ce geste impulsif : «J’étais énervé et je me suis laissé emporter. Je visais le gars qui m’avait crié dessus et j’ai touché une petite fille. Ce n’était pas une chose à faire et je suis prêt à en supporter les conséquences», avait-il déclaré au micro du reporter.