Paris-Roubaix 2022 : Parcours, favoris, météo, diffusion TV… tout savoir sur l’«Enfer du Nord»

Toujours très attendu, Paris-Roubaix a lieu, ce dimanche 17 avril, entre Compiègne et le mythique vélodrome de Roubaix. Et la «reine des Classiques» promet d’être une nouvelle fois spectaculaire et indécise. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette 119e édition de «l’Enfer du Nord».

Le Parcours

Le peloton partira de Compiègne pour un parcours long de 257,2 kilomètres jusqu’à l'arrivée sur le Vélodrome de Roubaix avec un total de 54,8 kilomètres de secteurs pavés dont les mythiques passages pavés de Mons-en-Pévèle, la Trouée d’Arenberg et sans oublier le Carrefour de l’Arbre.

Les Favoris

L’heure de Mathieu Van der Poel ? Deuxième lors de la précédente édition, le Néerlandais, récent vainqueur du Tour des Flandres, s’élancera de Compiègne avec l’étiquette de favori. Mais la concurrence s’annonce relevée avec Wout van Aert, qui devrait faire son retour après avoir renoncé au Tour des Flandres et l’Amstel Gold Race (Covid-19), mais aussi Stefan Küng, Mads Pedersen, Matej Mohoric, Michael Matthews, Dylan Van Baarle ou encore Filippo Ganna.

Les Français à suivre

Un Français succédera-t-il à Frédéric Guesdon, dernier tricolore à avoir remporté Paris-Roubaix en 1997 ? Ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à jouer la victoire. A commencer par Christophe Laporte. Sixième l’année dernière, il s’est affirmé en ce début de saison au sein de l’équipe Jumbo-Visma et peut espérer triompher. Valentin Madouas, 3e sur le Tour des Flandres, Anthony Turgis, 2e de Milan-Sanremo, ou encore Florian Sénéchal pourraient également avoir leur mot à dire.

La Météo

En ce week-end de Pâques, la météo devrait être clémente pour cette 119e édition de Paris-Roubaix. Le temps s’annonce sec et ensoleillé tout au long du parcours avec des températures qui devraient tourner autour de 20°C, selon les prévisions de Météo-France.

Les dix derniers vainqueurs

2021 : Sonny Colbrelli (Italie)



2020 : Annulé



2019 : Philippe Gilbert (Belgique)



2018 : Peter Sagan (Slovaquie)



2017 : Greg van Avermaet (Belgique)



2016 : Mathew Hayman (Australie)



2015 : John Degenkolb (Allemagne)



2014 : Niki Terpstra (Pays-Bas)



2013 : Fabian Cancellara (Suisse)



2012 : Tom Boonen (Belgique)

A quelle heure et sur quelle chaîne

La course sera à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 2 à partir de 11h. Cette 119e édition sera également retransmise en direct et dans son intégralité sur France 3 (de 10h50 à 11h35 et de 12h55 à 17h45) et France 4 (de 11h35 à 12h55).