PSG-OM (2-1) : Paris s'offre le Classique et se rapproche de son 10e sacre

Le PSG a remporté un Classique très serré contre l'OM (2-1), dimanche soir, en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Avec ce succès, Paris se rapproche de son dixième titre de champion de France.

Ce n’est pas un Classique qui restera dans les annales. Assez soporifique, le choc entre les deux rivaux s’est disputé sur un faux rythme, entre annulations de buts et ambiance très calme au Parc des Princes. L’absence des supporters olympiens, privés de déplacement, et la grève des Ultras de la capitale n’aidant pas.

Reste que sur le terrain, les hommes de Mauricio Pochettino, soucieux de terminer la saison de la meilleure des manières avec un dixième sacre de champion de France, après la dernière humiliation en Ligue des champions et l’élimination en Coupe de France, ont décroché trois précieux points. Ils comptent désormais 15 points d’avance sur des Phocéens qui peuvent réellement regretter leur performance du soir.

Paris sacré à Angers ?

Les Parisiens peuvent remercier Neymar. Très souvent acclamé cette fois, après quelques sifflets à l’annonce de son nom avant la partie, le Brésilien a ouvert le score (12e) et provoqué un penalty, transformé par Kylian Mbappé (45e+5 s.p.).

«On retient la victoire, a confié Marquinhos après la rencontre. C'était un match à gagner, si c'est avec un beau jeu tant mieux... C'est notre rival, le deuxième du championnat. On était ici pour prendre trois points. Cela fait trois points en plus, l'adversaire est aussi de se battre pour le titre. On a montré qu'on a pris le dessus, on ne va rien lâcher.»

Paris pourra être sacré mercredi à Angers, si Marseille, dans le même temps, ne s’impose pas contre Nantes.

De son côté, l’OM, qui a cru égaliser pendant un temps après un but de Saliba mais finalement annulé par le VAR, voit sa série de huit victoires consécutives être stoppée. Heureusement pour lui, son premier poursuivant, Rennes (3e), a perdu et l'OM conserve une petite avance sur la meute des prétendants à la Ligue des champions, trois longueurs sur les Bretons, cinq sur Nice (4e) et six sur Strasbourg (5e) et Monaco (6e).

«Il y a de la déception, a réagi Boubacar Kamara. On était venu avec des intentions, on a fait un bon match. Il y a de grands joueurs, ça se joue sur des détails. Il ne faut pas oublier notre objectif et bien se reposer pour mercredi (contre Nantes, ndlr). Il fallait avoir du ballon, ils n'aiment pas courir. Il y a eu du bon et du mauvais.»

Sans oublier l’aventure en Ligue Europa Conférence avec sa demi-finale contre le Feyenoord Rotterdam (28 avril et 5 mai). Aux Olympiens de s’offrir une belle fin de saison et de ne pas tout gâcher.