Brésil : Hulk a eu un enfant avec la nièce de son ex-femme

La famille d’Hulk s’est agrandie. Déjà père de trois enfants, l’attaquant brésilien de l’Atlético Mineiro (35 ans) a eu une petite fille avec sa compagne Camila Angelo, qui est la nièce de son ex-femme.

Hulk a partagé son bonheur sur les réseaux sociaux. «Merci Dieu pour l’arrivée bénie de ma princesse Zaya», a-t-il posté sur son compte Instagram, en accompagnant son message de plusieurs photos à la maternité, dont une de lui tout sourire entouré de sa femme et son bébé.

La petite Zaya n’est pas née au Brésil, mais aux Etats-Unis et plus précisément à Miami (Floride), où Hulk et Camila Angelo passent une grande partie de leur temps libre.

La relation entre l’international brésilien et la jeune femme avait fait couler beaucoup d’encre au Brésil et généré de nombreux conflits, puisque Camila Angelo est la nièce de l’ex-femme du footballeur.

Hulk a été marié pendant douze ans avec Iran Angela de Souza, avec laquelle il a eu trois enfants. Fin 2019, il avait mis un terme à leur histoire après être tombé amoureux de Camila, qu’il a épousée en mars 2020. Et Iran Angela de Souza n’avait pas mâché ses mots à l’égard de sa nièce.

«Elle était pour moi une fille. Je lui ai tout donné depuis qu'elle est venue au monde. J’ai sacrifié tant de fois mes rêves pour réaliser les siens… Et là je ne parle pas seulement des biens matériels, car c’est facile de donner quand on a de l’argent, mais de l’amour, de l’affection, de l’attention, du respect… Tout», avait-elle lancé dans une interview pour Record. Et sa colère ne devrait pas s’atténuer après l’annonce de la naissance de leur premier enfant.