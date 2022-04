Côte d’Ivoire : Didier Drogba brigue à nouveau la présidence de la Fédération

Didier Drogba, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, a confié son envie de réformer la discipline dans son pays.

«Après le 23 avril, une nouvelle ère commencera pour le football ivoirien», a déclaré l’ancien attaquant de l’OM et de Chelsea notamment lors d'une conférence de presse à Abidjan, se montrant confiant dans sa victoire face à ses deux adversaires, anciens hauts responsables de la FIF, Idriss Diallo et Sory Diabaté.

«Je pense que j'ai toutes les chances de gagner cette élection, a affirmé Didier Drogba en mettant en avant «le travail abattu par son staff» et son programme appelé ‘Renaissance’. «Ma priorité après mon élection sera de rassembler, car la Côte d'Ivoire a connu trop de crises qui nous ont fait rater la qualification pour deux coupes du monde», a-t-il ajouté.

Une élection pas acquise d'avance

Il entend réorganiser de fond en comble le football ivoirien et a promis une augmentation des subventions aux clubs dont les présidents sont appelés à élire le nouveau dirigeant de la FIF.

L'élection du nouveau président ne sera toutefois définitivement validée qu'une fois connus les résultats d'une «enquête d'intégrité» à laquelle ils doivent se soumettre.

Malgré son statut d'icône du football ivoirien et le soutien de la fédération internationale, l'élection de Didier Drogba n'est pas acquise d'avance : il a passé le plus clair de sa vie professionnelle à l'étranger alors que ses deux rivaux connaissent parfaitement les rouages et le fonctionnement de la FIF et des clubs de Côte d'Ivoire.

L'élection du président de la FIF a déjà été maintes fois reportée depuis 2020, en raison d'un imbroglio sur le système de parrainage pour les candidats.

La FIF avait été mise sous tutelle en décembre 2020 par la Fifa qui a installé un «Comité de normalisation» depuis.