PSG : une jeune golfeuse se retrouve dans un ascenseur avec les Parisiens et fait le buzz (photos)

Une golfeuse russe de 17 ans a publié lundi une série de photos prises dans un ascenseur en compagnie des joueurs parisiens.

Être au bon endroit au bon moment. C’est ce qui est arrivé à Marta Silchenko. Cette adolescente était dans la capitale pour une compétition.

Logée à l’hôtel Renaissance de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), elle s’est retrouvée nez à nez avec les Parisiens qui y étaient également, quelques heures avant leur match contre l’OM (2-1).

«Journée décontractée à la salle de sport aujourd’hui. Je viens juste de croiser les meilleurs footballeurs du monde dans l’ascenseur», a-t-elle indiqué en légende de cinq photos postées sur Instagram.

Sur les photos, on aperçoit, surpris, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Le Brésilien Marquinhos s’affiche, lui, tout sourire. Autres joueurs présents sur les clichés, Neymar, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Juan Bernat, Nuno Mendes et Achraf Hakimi.

Des photos qui ont particulièrement été appréciées par le grand public qui a «liké» et commenté en masse la publication.