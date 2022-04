F1 : Charles Leclerc se fait voler sa montre de plus de 300.000 euros après un selfie

Charles Leclerc a été victime d’une agression lundi en Italie. Le pilote Formule 1 s’est fait voler sa montre de luxe par un faux supporter.

La scène s’est déroulée à Viareggio, ville balnéaire de Toscane. Alors avec des amis et son entraîneur Andrea Ferrari, le leader du championnat du monde de F1 s'est retrouvé dans une zone non éclairée. Reconnu par des fans, il a décidé de prendre quelques photos.

Sauf que parmi eux, un pickpocket s’était faufilé et en a profité pour lui arracher sa montre, une Richard Mille, l’un des sponsors qui figurent sur la Ferrari de course du pilote. Selon Nice-Matin, il pourrait s'agir d'une RM 67-02 personnalisée estimée à plus de 300.000 euros.

«Cela fait des mois que la Via Salvatori (la rue où le vol s'est produit, ndlr) est complètement dans le noir, a posté sur Instagram l’entraîneur du Monégasque. Cela fait des mois que nous l'avons signalé. Eh bien, la nuit dernière à Via Salvatori, on nous a volés. Pensez-vous réparer les lampadaires sous peu ? C'est pour un ami…»

Charles Leclerc et son entraîneur, Andrea Ferrari, ont déposé plainte.