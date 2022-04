Ligue 1 : Le PSG pas encore champion, le bon coup de l’OM, Lyon rechute, Monaco enchaine… tout ce qu’il faut retenir de la 33e journée

Le sacre attendra pour Paris. Malgré sa large victoire à Angers, le club de la capitale n’est pas encore officiellement champion de France avec le succès dans même temps de l’OM contre Nantes, consolidant sa 2e place au classement. De leur côté, Monaco a enchainé contre Nice, alors que Lyon a rechuté à Brest. Voici tout ce qu’il faut retenir de la 33e journée.

Monaco-Nice (1-0)

Monaco ne s’arrête plus. Dans le derby azuréen contre Nice, le club de la principauté a enchaîné une 5e victoire en championnat (1-0) grâce à Aleksandr Golovin qui a profité d’une faute de main de Walter Benitez juste avant la pause (45e+2). Avec ce succès, les Monégasques sont passés devant les Niçois au classement et s’affirment comme un sérieux candidat dans la lutte pour le podium en étant à égalité avec Rennes (3e) et Strasbourg (4e).

Reims-Lille (2-1)

Reims a fait un pas de géant vers le maintien. Les hommes d’Oscar Garcia, qui restaient sur quatre matchs sans victoire, ont fait tomber Lille à domicile (2-1). Marshall Munetsi a ouvert le score à la demi-heure de jeu (32e) avant que Renato Sanches n’égalise (56e). Et c’est Yunis Abdelhamid qui a offert la victoire à son équipe d’une frappe enroulée en toute fin de match (90e+2). Si avec ce succès Reims s’est rapproché du maintien, Lille, qui a enchaîné un 3e match sans victoire, a sûrement dit adieu à l’Europe.

Bordeaux-Saint-Etienne (2-2)

Un résultat qui n’arrange personne. Dans le match de la peur, Bordeaux et Saint-Etienne se sont neutralisés au Matmut Atlantique (2-2). Et les Bordelais peuvent avoir de sérieux remords. Au bout de 25 minutes de jeu, ils menaient de deux buts grâce à Sékou Mara (16e) et Jean Onana (23e). Mais Denis Bouanga a réduit l’écart à la demi-heure de jeu avant qu’Arnaud Nordin n’offre l’égalisation aux Verts (65e). Avec ce résultat, Bordeaux (18e) accuse toujours quatre points de retard sur Saint-Etienne (18e) et cinq sur Clermont (17e) à cinq journées de la fin.

Lorient-Metz (1-0)

Lorient s’est offert une belle bouffée d’oxygène. Dans cette rencontre décisive entre deux équipes qui jouent leur survie, les Merlus ont arraché la victoire dans le temps additionnel avec un but de Dango Ouattara (90e+6). Les protégés de Christophe Pelissier possèdent désormais trois points d’avance sur la zone rouge et peuvent croire au maintien. En revanche, Metz est toujours bon dernier et aura bien du mal à sauver sa place en Ligue 1.

Troyes-Clermont (0-1)

Clermont a renoué avec le succès. Le club auvergnat, qui n’avait plus gagné depuis sept matchs, a décroché un précieux succès à Troyes (0-1). Dans ce duel de mal classé, les Clermontois ont fait la différence dans les ultimes instants grâce à un but de Mohamed Bayo (88e), alors que Djoco a été l'auteur de plusieurs arrêts décisifs. Ces trois points permettent à Clermont de s’extirper de la zone rouge (17e) avec une longueur d’avance sur Saint-Etienne (18e) et de continuer à croire au maintien. De son côté, Troyes occupe la 16e place avec seulement un point d’avance sur Clermont.

Angers-PSG (0-3)

Le PSG devra encore patienter avant de célébrer officiellement le 10e titre de champion de France de son histoire. Privé de Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti ou encore Presnel Kimpembe, le club de la capitale n’a pas eu besoin de forcer son talent pour venir à bout d’Angers (0-3). Comme souvent depuis le début de la saison, Kylian Mbappé, auteur de son 22e but en championnat, a fait sauter le verrou de la défense angevine d’une frappe sèche du pied gauche (28e). Titulaire en défense, Sergio Ramos a doublé la mise de la tête juste avant la pause (45e+2), alors que Marquinhos a scellé le score en deuxième période lui aussi de la tête (77e). Paris, qui compte quinze points d’avance sur l’OM, n’a désormais besoin que d’un point, samedi, lors de la venue de Lens au Parc des Princes pour être sacré.

Brest-Lyon (2-1)

L’Europe s’éloigne (définitivement ?) pour Lyon. Alors que l’OL restait sur un large succès, dimanche, contre Bordeaux (6-1), le club rhodanien est retombé dans ses travers à Brest (2-1). Si Steve Mounié avait ouvert le score sur penalty à la demi-heure de jeu (28e), Moussa Dembélé avait redonné espoir à son équipe à 20 minutes du coup de sifflet final (72e). Mais les Lyonnais ont été surpris dans la foulée par Irvin Cardona, qui a offert la victoire aux Brestois (74e). Avec ce 9e revers de la saison, Lyon pointe au 8e rang avec 7 points de retard sur la 5e place occupée par Monaco. Un retard que les hommes de Peter Bosz auront du mal à combler. Brest a pour sa part assuré son maintien en Ligue 1.

Lens-Montpellier (2-0)

Lens n’a pas fait une croix sur le podium. Les Sang et Or ont enchaîné un troisième succès consécutif avec leur victoire face à Montpellier (2-0). David Pereira Da Costa a montré la voie avec une frappe croisée du pied droit (37e) avant que Ignatius Ganago n’inscrive le but du break à quinze minutes du terme de la partie (75e). A cinq journées de la fin de la saison, le club nordiste est 7e au classement à seulement trois points de Rennes (3e). Autant dire que tout est possible. Montpellier, qui a enchainé à 4e match sans victoire, reste englué au milieu du tableau.

Marseille-Nantes (3-2)

L’OM a réalisé l’une des bonnes affaires de la soirée. Trois jours après sa défaite dans le Classique, la formation olympienne a renversé Nantes au Vélodrome (3-2). Menés à la pause par les Canaris, qui ont fait trembler les filets grâce à Andrei Girotto (26e) et Marcus Coco (41e), les hommes de Jorge Sampaoli sont revenus à hauteur des Nantais grâce à un penalty de Dimitri Payet (55e), qui avait déjà égalisé sur penalty en première période (39e), avant qu’Amine Harit arrache la victoire (75e). Ce succès permet au club phocéen de conforter sa 2e place avec désormais six points d’avance sur ses trois poursuivants que sont Rennes, Strasbourg et Monaco. Un matelas confortable.

Strasbourg-Rennes (2-1)