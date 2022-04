Ligue 1 : Monaco enchaîne, Clermont gagne enfin, pas de vainqueur entre Bordeaux et Saint-Etienne… ce qu’il faut retenir de la 33e journée

Dans les premiers matchs de la 33e journée de Ligue 1, Monaco a remporté le derby face à Nice, Clermont a décroché trois points précieux à Troyes, tout comme Reims contre Lille et Lorient face à Metz, alors que Bordeaux et Saint-Etienne se sont neutralisés. Voici tout ce qu’il faut retenir.

Monaco-Nice (1-0)

Monaco ne s’arrête plus. Dans le derby azuréen contre Nice, le club de la principauté a enchaîné une 5e victoire en championnat (1-0) grâce à Aleksandr Golovin qui a profité d’une faute de main de Walter Benitez juste avant la pause (45e+2). Avec ce succès, les Monégasques sont passés devant les Niçois au classement et s’affirment comme un sérieux candidat dans la lutte pour le podium. A eux de poursuivre sur leur lancée, samedi, à Saint-Etienne.

Reims-Lille (2-1)

Reims a fait un pas de géant vers le maintien. Les hommes d’Oscar Garcia, qui restaient sur quatre matchs sans victoire, ont fait tomber Lille à domicile (2-1). Marshall Munetsi a ouvert le score à la demi-heure de jeu (32e) avant que Renato Sanches n’égalise (56e). Et c’est Yunis Abdelhamid qui a offert la victoire à son équipe d’une frappe enroulée en toute fin de match (90e+2). Si avec ce succès Reims s’est rapproché du maintien, Lille, qui a enchaîné un 3e match sans victoire, a sûrement dit adieu à l’Europe.

Bordeaux-Saint-Etienne (2-2)

Un résultat qui n’arrange personne. Dans le match de la peur, Bordeaux et Saint-Etienne se sont neutralisés au Matmut Atlantique (2-2). Et les Bordelais peuvent avoir de sérieux remords. Au bout de 25 minutes de jeu, ils menaient de deux buts grâce à Sékou Mara (16e) et Jean Onana (23e). Mais Denis Bouanga a réduit l’écart à la demi-heure de jeu avant qu’Arnaud Nordin n’offre l’égalisation aux Verts (65e). Avec ce résultat, Bordeaux (18e) accuse toujours quatre points de retard sur Saint-Etienne (18e) et cinq sur Clermont (17e) à cinq journées de la fin.

Lorient-Metz (1-0)

Lorient s’est offert une belle bouffée d’oxygène. Dans cette rencontre décisive entre deux équipes qui jouent leur survie, les Merlus ont arraché la victoire dans le temps additionnel avec un but de Dango Ouattara (90e+6). Les protégés de Christophe Pelissier possèdent désormais trois points d’avance sur la zone rouge et peuvent croire au maintien. En revanche, Metz est toujours bon dernier et aura bien du mal à sauver sa place en Ligue 1.

Troyes-Clermont (0-1)

Clermont a renoué avec le succès. Le club auvergnat, qui n’avait plus gagné depuis sept matchs, a décroché un précieux succès à Troyes (0-1). Dans ce duel de mal classé, les Clermontois ont fait la différence dans les ultimes instants grâce à un but de Mohamed Bayo (88e), alors que Djoco a été l'auteur de plusieurs arrêts décisifs. Ces trois points permettent à Clermont de s’extirper de la zone rouge (17e) avec une longueur d’avance sur Saint-Etienne (18e) et de continuer à croire au maintien. De son côté, Troyes occupe la 16e place avec seulement un point d’avance sur Clermont.