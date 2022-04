NBA : Une lourde amende pour Kyrie Irving après ses doigts d’honneur à Boston

Kyrie Irving s’est vu infliger une amende de 46.000 euros pour des gestes obscènes à l'encontre du public dimanche lors de Boston-Broolkyn en play-offs NBA.

Le meneur des Brooklyn Nets avait fait des doigts d'honneur aux spectateurs des Celtics, son précédent club, dimanche lors de la défaite (115-114) des New-Yorkais en ouverture du premier tour des play-offs, puis avait insulté un fan à la fin du match lors de sa sortie du terrain.

Kyrie Irving has been fined $50,000 by the NBA for flipping off Celtics fans and cussin' at them during Sunday's playoff game in Boston. https://t.co/yrPhf2nyvE

— TMZ (@TMZ) April 19, 2022