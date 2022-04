UFC Paris : la date de l'événement est connue

La date de l’événement UFC à Paris est connue. La prestigieuse organisation de MMA devrait poser ses valises pour la rentrée de septembre.

Les fans vont être heureux. Alors que Dana White avait récemment confié son envie de voir les octogones de son organisation venir dans la capitale française, Al Zullino, journaliste spécialisé MMA, a confié que cela serait prévu pour le 3 septembre.

BREAKING: It seems that UFC is investing big in Europe as I'm hearing an event in Paris, France is slated for later this year, on September 3.





No confirmation yet, but that's the promotion's plan, I'm told.

— Al Zullino (@phre) April 19, 2022