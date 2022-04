PSG : la mère de Kylian Mbappé à Doha, sa prolongation en bonne voie ?

Le feuilleton Kylian Mbappé touche bientôt à sa fin. A deux mois de la fin de son contrat avec le PSG, l’attaquant français devrait bientôt annoncer son choix. Et alors qu’un départ au Real Madrid semblait déjà acquis, la présence de sa mère à Doha pourrait aboutir à une prolongation avec le club de la capitale.

Fayza Lamari a fait le voyage dans la capitale qatarie, accompagnée de son autre fils Ethan. C’est le petit frère du champion du monde tricolore qui a révélé la présence de la famille Mbappé au Qatar, mercredi, sur les réseaux sociaux. Et cette visite serait tout sauf anodine. Elle pourrait s’avérer décisive pour convaincre le natif de Bondy de poursuivre l’aventure à Paris.

Sa mère devrait s’entretenir avec les dirigeants du club de la capitale pour trouver un terrain d’entente autour d’un nouveau contrat. Le PSG, qui serait de plus en plus optimiste dans ce dossier, lui proposerait un bail de deux ans et des émoluments conséquents avec pour objectif de l’avoir dans son effectif au moment de la Coupe du monde, qui se tiendra au Qatar en novembre prochain.

Kylian Mbappé, qui avait émis la volonté de rejoindre le Real Madrid l’été dernier, pourrait se laisser séduire par cette proposition. Il serait en effet peu enclin à changer d’air à seulement quelques mois du Mondial pour aborder la compétition dans les meilleures conditions avec l’équipe de France.

Lors de ses dernières déclarations autour de son avenir, l’ancien monégasque avait affirmé être toujours en pleine réflexion. «Je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, plein de choses et de nouveaux paramètres», avait-il notamment confié. Malgré ces propos et ces éléments, le Real Madrid demeure confiant et imagine toujours pouvoir recruter Kylian Mbappé gratuitement cet été. Une chose est sûre, le dénouement est de plus en proche.