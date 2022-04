Cristiano Ronaldo : le footballeur partage la première photo de sa fille

Trois jours après avoir annoncé le décès de son petit garçon qui venait de naître, Cristiano Ronaldo a partagé une photo de sa jumelle sur les réseaux sociaux.

Sur le cliché, posté ce jeudi 21 avril sur son compte Instagram, on peut voir le quintuple Ballon d'Or entouré de sa famille, portant sa petite fille dans ses bras.

«La douceur du foyer»

«La douceur du foyer. Gio et notre petite fille sont finalement ensemble avec nous», a écrit CR7 en légende de la photo, sur laquelle on peut voir sa compagne Georgina Rodriguez et ses quatre autres enfants.

«Nous voulons remercier tout le monde pour tous les messages et gestes affectueux. Votre soutien est très important et nous avons tous senti l’amour et le respect que vous avez pour notre famille», a poursuivi la superstar de Manchester United.

Maintenant, a conclu Cristiano Ronaldo, qui n’a pas dévoilé le prénom de sa fille, «c’est le temps d’être reconnaissant pour la vie que nous venons juste d’accueillir dans ce monde».

Ce jeudi, le joueur de 37 ans a également remercié les supporters d’Anfield Road pour leur hommage lors de Liverpool-Manchester United.

A la 7e minute, les fans locaux ont applaudi pendant une minute et chanté «You’ll never walk alone». «Un seul monde... Un seul sport... Une seule famille... Merci, Anfield. Ma famille et moi n'oublierons jamais ce moment de respect et de compassion», a ainsi écrit le joueur.