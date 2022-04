Boxe : Tyson Fury conserve son titre et son invincibilité

Le dernier combat de sa carrière ? Tyson Fury est venu à bout de Dillian Whyte sur un uppercut, samedi à Londres (Royaume-Uni). Le Britannique conserve ainsi son invincibilité et sa ceinture WBC des poids lourds.

Dans le mythique stade de Wembley, le «Gypsy King» a terrassé son adversaire par KO au sixième round. Agé de 33 ans, il avait déclaré à de multiples reprises qu'il prendrait sa retraite après ce choc.

«Je pense que c'est le rideau de fin», a-t-il lancé immédiatement après sa victoire. Des affirmations à prendre avec des pincettes pour le boxeur au bilan de 32 victoires en 33 combats (un nul).

Face à son ancien sparring partner, Dillian Whyte (34 ans), Tyson Fury a su utiliser sa taille et son incroyable envergure pour tenir son adversaire, qui a paru maladroit et gêné, à distance.

La promesse faite à sa femme

Dans une confrontation hachée, il a progressivement épuisé son challenger, coupé à l'œil droit après un choc accidentel tête contre tête, avec une boxe intelligente à défaut d'être flamboyante. Puis, comme sorti de nulle part, un uppercut d'une puissance monumentale a finalement fait valser Whyte à la toute fin du 6e round.

Le challenger a réussi à se relever avant de tituber dans les bras de l'arbitre, qui a mis fin au combat.

Superstar de la boxe mondiale, passé par des phases très sombres entre dépression, idées suicidaires et suspension pour dopage, Tyson Fury estime qu'il n'a plus rien à prouver. Il prévoit désormais de «lézarder sur la plage, boire des pina colada, conduire des Ferrari et vivre sur un bateau». Tout cela grâce aux 150 millions de dollars sur son compte en banque.

Mais les fans de boxe ont du mal à croire que le «roi des Gitans» puisse quitter les rings avant un combat contre Anthony Joshua ou l'Ukrainien Oleksandr Usyk pour viser l'unification de toutes les ceintures mondiales.

«J'ai promis à ma femme Paris qu'après le troisième combat contre (Deontay) Wylder, j'arrêtais, et je le pensais, a-t-il confié. Mais on m'a offert l'opportunité de combattre à la maison à Wembley et je devais au public anglais un combat à Wembley. Maintenant, c'est fait». A suivre...