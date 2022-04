Formule 1 : Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Emilie-Romagne devant Sergio Perez

Max Verstappen a remporté, dimanche, le Grand Prix Formule 1 d'Emilie-Romagne (Italie). Charles Leclerc, auteur d'une fin de course ratée, conserve la tête du championnat du monde.

A Imola, sur le circuit Enzo et Dino Ferrari d'Imola, le Néerlandais, parti en pole position a dominé la course de la tête et des épaules. Il n’a jamais été inquiété lui qui avait décroché la première place la veille après la course sprint.

Le doublé pour Red Bull avec Max Verstappen qui s'impose sur les terres de Ferrari à #ImolaGP !



Il faut dire que son rival annoncé de la saison, le leader au championnat Charles Leclerc (Ferrari), parti deuxième, n’a pas réussi le même départ que lors du sprint samedi, où il était parvenu à doubler le champion du monde, avant de s’incliner à quelques tours de l’arrivée.

Charles Leclerc a pris un mauvais départ, chutant à la 4e place avant de remonter d’une position. Mais au 54e tour (sur 63), le pilote Ferrari est parti à la faute, tombant rapidement en milieu de classement. Il a terminé à la 6e place, loin derrière le podium complété par Sergio Pérez (Red Bull) et Lando Norris (McLaren).

A l’issue de cette manche italienne, le Monégasque conserve tout de même la tête du championnat des pilotes. Un moindre mal pour la Scuderia qui aura passé un week-end catastrophique. L'autre pilote Ferrari, Carlos Sainz, a une nouvelle fois été contraint d’abandonner après un accrochage dès le premier tour avec la McLaren de Daniel Ricciardo.

Il s’agit du deuxième abandon de suite pour l’Espagnol après l’Australie, qui, deuxième au championnat avant la manche italienne, rétrograde à la 5e place.

Du côté des Mercedes, l’écurie championne du monde en titre, la performance de George Russell, parti de la 11e place pour remonter à la 4e place à l’issue de la course, peine à masque les difficultés de son coéquipier Lewis Hamilton.

Quatorzième au départ de la course, le septuple champion du monde a terminé à la 13e place et s’est même fait prendre un tour par Verstappen.