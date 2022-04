Benoît Paire partage les insultes reçues sur les réseaux sociaux

Benoît Paire, défait lundi au premier tour du tournoi d’Estoril, a publié sur Twitter plusieurs captures d’écran d’insultes reçues par messages.

Avec une dixième défaite consécutive sur le circuit ATP (contre le Sud-Coréen Kwon, 6-4, 7-5), le tennisman français n’en finit plus d’enchaîner les contre-performances. Le désormais 60e mondial a eu, dans la foulée de ce revers, un accrochage avec le public portugais.

Mais la tension n’est pas retombée tout de suite. Et l’Avignonnais avait l’envie de faire passer un autre message sur ses réseaux. Il a partagé plusieurs captures d’écran d’insultes (en français, en anglais et en espagnol) qu’il reçoit régulièrement sur les réseaux sociaux.

On y trouve des insultes personnelles ou sur ses proches et sur son niveau de jeu. Et selon certains messages, il s’agirait de parieurs frustrés. «C’est normal pour vous ?», a interrogé Benoît Paire sur Twitter à la suite de la publication de messages.

Benoît Paire n’a plus remporté de match depuis le 17 mars lors d’un tournoi Challenger.