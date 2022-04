Boxe : l’étrange demande de Tyson Fury à Francis Ngannou (vidéo)

Après sa victoire contre Dillian Whyte samedi, le boxeur Tyson Fury s’est retrouvé au milieu du ring avec la star de l’UFC, Francis Ngannou, pour une discussion assez extraordinaire.

Devant plus de 90.000 spectateurs en folie à Wembley, le «Gypsy King» s’est offert un KO phénoménal contre le «Body Snatcher» pour conserver sa ceinture de champion du monde WBC et The Ring des poids lourds (la ceinture du meilleur boxeur de la catégorie).

Après cela, Tyson Fury, qui a annoncé qu’il s’agissait sûrement de son dernier combat, a fait monter Francis Ngannou sur le ring. Les deux hommes en ont profité pour «officialiser» leur futur combat de boxe.

Mais ce qui a marqué les esprits, c’est que la première interrogation du «Gypsy King» au Cameroun a été de savoir s’il «en avait une grosse».

Tyson Fury croise Francis Ngannou sur le ring et la première chose qu’il lui demande c’est « s’il en a une grosse »… pic.twitter.com/7SZ8GxSgPj — Ilies Mkt (@IliesMkt) April 24, 2022

Ngannou, champion UFC des poids lourds, a mis du temps avant de comprendre la question. Avant qu'un fou rire n'éclate.

L'affrontement entre les deux hommes pourrait avoir lieu en 2023.

