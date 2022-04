Bâle : Roger Federer confirme son grand retour dans le tournoi suisse

Roger Federer, qui n'a plus joué en compétition depuis Wimbledon 2021, a confirmé, ce mardi, sa participation au tournoi de Bâle fin octobre.

A bientôt 41 ans, le champion suisse jouera l'ATP 500 de sa ville natale, à l'automne (24-30 octobre prochains). Une épreuve qui fait son grand retour en 2022 après avoir vu ses deux dernières éditions annulées en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires.

COMING HOME @rogerfederer has announced he will return to tournament tennis in Basel in October! pic.twitter.com/AAjQaXJA4a

