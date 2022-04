Coupe Davis 2022 : voici le groupe de la France

L'équipe de France connaît ses adversaires pour la phase de poules de l'édition 2022 de la Coupe Davis (du 14 au 18 septembre), selon le tirage au sort effectué par les organisateurs mardi à Malaga (Espagne).

Les Tricolores du capitaine Sébastien Grosjean affronteront l'Allemagne, la Belgique et l'Australie à Hambourg.

La France, placée parmi les quatre têtes de série avec la Croatie, l'Espagne et les États-Unis, peut se réjouir d'avoir évité notamment l'Italie de la génération Sinner-Berrettini, et la Serbie du N.1 mondial Novak Djokovic, respectivement dans les chapeaux 2 et 3.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale de la phase à élimination directe, maintenue fin novembre, qui sera organisée à Malaga en 2022 et 2023.

La phase finale de la Coupe Davis nouvelle formule, développée depuis 2019 et jusque-là disputée en un seul bloc, en clôture de la saison, est cette fois découpée en deux temps : une phase de poules avec seize équipes, mi-septembre dans quatre villes, puis la grande semaine de clôture, avec huit équipes à Malaga.

Les Bleus, emmenés par le capitaine Sébastien Grosjean et éliminés dès la phase de poules lors de l'édition 2021, se sont qualifiés pour les poules de la mi-septembre, qualificatives pour la phase finale 2022, en écartant l'Equateur 4-0, début mars à Pau.

Le tableau de la phase de poules :

Groupe A (à Bologne)

Croatie

Italie

Argentine

Suède

Groupe B (à Valence)

Espagne

Canada

Serbie

Corée du Sud

Groupe C (à Hambourg)

France

Allemagne

Belgique

Australie

Groupe D (à Glasgow)

Etats-Unis

Grande-Bretagne

Kazakhstan

Pays-Bas

Les quarts de finale, demi-finales et finale organisés à Malaga du 21 au 27 novembre.