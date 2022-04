Manchester City-Real Madrid (4-3) : les Citizens s'offrent la première manche au terme d'un match fou

Manchester City s'est imposé face au Real Madrid (4-3), mardi, en demi-finale aller de Ligue des champions, au terme d'une rencontre complètement folle lors de laquelle Karim Benzema a inscrit un doublé. Le match retour aura lieu dans une semaine en Espagne.

Un match de légende. Et les Citizens peuvent s’en vouloir. Le club londonien a été bien mal payé de sa prestation pleine d'audace et de détermination offensive. Piégé par des Madrilènes, toujours aussi incroyables.

Totalement absent pendant les 20 premières minutes, le Real s'est retrouvé mené de deux buts après 12 minutes de jeu, du jamais vu dans sa longue histoire en Ligue des Champions.

Dès la 2e minute, Riyad Mahrez s'est baladé pour déposer la balle sur la tête plongeante de Kevin de Bruyne. Moins de dix minutes plus tard, sur un centre du même de Bruyne, David Alaba a raté son intervention et Gabriel Jesus n'a eu qu'à ouvrir son pied pour doubler la mise (2-0, 11e).

Et alors qu’on s’attendait à les voir dérouler, les Citizens ont commencé à déjouer. Comme sur cette occasion de Mahrez qui a préféré aller seul au but et tirer dans le petit filet. De quoi mettre en colère Pep Guardiola qui sait à quel point il ne faut pas gâcher contre Real. Et la révolte madrilène allait être lancée par le seul et unique, Karim Benzema. L’attaquant tricolore trompait Ederson d’une reprise du gauche (33e).

2-1 à la pause, de quoi promettre une seconde période sublime. Ce qui allait se passer dès le retour des vestiaires lors que Phil Foden redonnait deux buts d’avance (53e) avant que… deux minutes plus tard, Vinicius Jr allait tromper Ederson après un rush, rappelant celui de Gareth Bale contre le Barça il y a quelques années (55e).

Et alors que Bernardo Silva inscrivait un sublime but en lucarne (74e) et que l’on se dirigeait vers un 4-2… Karim Benzema, encore et toujours, clôturait le score à 4-3 après une panenka incroyable (82e). Et cela, quelques jours après en avoir manqué deux dans le même match en championnat.

Avec ce nouveau doublé, il est devenu le premier joueur du Real à dépasser les 40 buts sur une saison depuis le départ de Cristiano Ronaldo, en 2018. De quoi se rapprocher un peu plus du Ballon d'Or.

En tout cas, ce match qui rappelle celui de Manchester United-Real Madrid d'avril 2003 (4-3), est loin d'être fini. Le match retour, dans huit jours, à Madrid, promet d’être bouillant.