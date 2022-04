MotoGP : le Grand Prix de France en clair sur C8

Le Grand Prix de France de MotoGP sera diffusé en clair sur C8, le 15 mai prochain.

La chaîne TNT du groupe Canal diffusera la course MotoGP à partir de 13h40, avec les commentaires de Maxime Martin et Jules Danilo. Les trois courses de la journée (Moto3, Moto 2 et MotoGP) seront diffusées sur Canal +.

Cette septième manche du Championnat du monde se déroulera du 13 au 15 mai, sur le circuit Bugatti du Mans.

«Fabio Quartararo, le champion du monde en titre est la nouvelle star de la discipline, le nouveau héros de toute une génération, avec à son palmarès le premier titre de l’histoire pour un Français en MotoGP, peut-on lire sur le communiqué.

Fabio a atteint un objectif immense en 2021 et aborde cette nouvelle saison avec la même ambition. Auteur d’une course superbement maîtrisée à Portimao, au Portugal, il remporte l’épreuve suivi de son compatriote Johann Zarco.»