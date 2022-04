La NBA s'amuse de l'incroyable ressemblance entre Usher et le père de Ja Morant

Depuis des semaines, le père de Ja Morant fait le buzz à cause de sa ressemblance avec le chanteur Usher. Hier soir, la ligue a rassemblé les deux hommes sur le bord du terrain, pour le plus grand plaisir des fans.

Comme à son habitude depuis le début de la série de playoffs opposant les Memphis Grizzlies aux Minnesota Timberwolves, Tee Morant arborait de larges lunettes noires, au premier rang. Et à ses côtés, comme par hasard, le chanteur se trouvait là. Evidemment, tout a été orchestré en coulisses et les deux hommes avaient l'air très satisfaits d'être réunis pour l'occasion.

Un des arbitres du match, Marc Davis, est même venu taquiner les deux hommes sur le bord du terrain. S'adressant à Usher, il lui a dit : «Je vois que tu es venu avec ton jumeau. Ton jumeau maléfique !», avant de repartir au petit trot.

Sur les réseaux sociaux, le gif accompagnant la rencontre n'a pas mis longtemps à émerger.

Pour le papa du meneur des Grizzlies de Memphis, la soirée a été excellente jusqu'au bout. En plus de ce joli clin d'œil de la NBA, son rejeton a remporté le match. Il a également alimenté la machine à highlights avec un nouveau dunk stratosphérique.

OH MY JA!!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on TNT pic.twitter.com/gR6IBaFsAw

— NBA (@NBA) April 27, 2022