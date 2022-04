Ligue des champions : un Final Four à la place des demi-finales ?

Les demi-finales de la Ligue des champions pourraient disparaître au profit d’un Final Four, a rapporté mercredi The Times.

Selon le quotidien britannique, l'Association européenne des clubs (ECA) serait d’accord avec ce projet, qui consisterait à organiser des demi-finales sèches et une finale dans une seule et même ville.

Pour l’heure, l'UEFA n'aurait pris aucune décision. Mais les rumeurs autour de la mise en place de ce Final Four sont de plus en plus nombreuses.

Le Final 8 de la saison 2019-2020, imposé en raison de la pandémie de Covid-19, avait plu au président de l’UEFA Aleksander Ceferin. Mais également à de nombreux clubs qui pousseraient en coulisses pour cette mise en place.

Autre raison : l’envie de rendre toujours plus attractive la Ligue des champions. Avec la possible arrivée (ou non) de la Superleague, l’UEFA doit trouver des solutions pour rester maîtresse de la plus prestigieuse compétition.

A noter que le nouveau format de la Ligue des champions sera lancé avec 36 équipes, au lieu de 32, au début de la saison 2024-2025.