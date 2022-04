Mike Tyson : après son altercation dans un avion, le boxeur fume du cannabis lors d’un concert

Mike Tyson a été aperçu à un concert en train de fumer de l’herbe en compagnie du rappeur Rick Ross, quelques heures après son altercation dans un avion.

Comme si de rien n’était. Alors que la vidéo – dans laquelle un fan le harcèle avant de se retourner pour le frapper dans un avion - a fait le tour du monde, l’ancien boxeur ne semble pas particulièrement touché. Bien au contraire.

Quelques heures après cet évènement, «Iron Mike» a été aperçu aux côtés de Ricky Rozay (alias Rick Ross) et la légende du catch Ric Flair lors d’une soirée organisée en amont de la Benzinga Cannabis Capital Conference.

Dans une vidéo partagée sur Instagram, on voit les trois hommes sur scène et Mike Tyson en train de s’offrir un joli moment de détente avec un joint de cannabis à la main et à la bouche.

A noter que l'Américain (55 ans), qui avait combattu en exhibition Roy Jones Jr en novembre 2020, pourrait prochainement remonter sur le ring contre le Youtubeur Jake Paul. S'il ne s'agissait pour l'heure que de rumeurs, des pourparlers existeraient.

En tout cas, malgré son âge, le plus jeune champion du monde des poids lourds dans les années 1980 poursuit son entraînement et continue d'impressionner par sa puissance et sa rapidité.