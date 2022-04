Mino Raiola : sa mort démentie sur son compte Twitter

La presse italienne avait annoncé, par erreur, la mort de Mino Raiola, agent de Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba et Erling Haaland, à l'âge de 54 ans ce jeudi 28 avril 2022.

Mino Raiola est «ressuscité». L'agent italo-néerlandais de Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Marco Verratti ou encore Gianluigi Donnarumma se trouverait dans un état critique selon les médecins de l’hôpital San Raffaele de Milan où il serait hospitalisé. Mais la presse italienne s’est précipitée pour annoncer sa mort en début d'après-midi.

Quelques dizaines de minutes plus tard, José Fortes Rodriguez, un proche de l’agent, a démenti cette information.

Le compte Twitter de Mino Raiola a réagi à cette annonce, sans que l’on puisse savoir si c’est lui ou un proche qui a tweeté à sa place.

«Etat de santé actuel pour ceux qui se demandent : c’est la deuxième fois qu’ils me tuent en quatre mois. Je semble également capable de ressusciter», a-t-il écrit.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022