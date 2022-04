WWE Paris : stars présentes, horaires… tout savoir sur l’évènement catch

La prestigieuse WWE et ses superstars seront de retour à Paris samedi 30 avril. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Où se déroule le WWE Paris ?

Pour la première fois depuis 2019 et la pandémie de COVID-19 qui a mis à l’arrêt toutes les tournées internationales de la WWE, celle-ci sera de retour à Paris, à l’AccorHotel Arena, pour un show avec le roster de SmackDown. La soirée commencera à 20h.

Quelles stars seront présentes ?

De nombreuses superstars seront présentes comme Roman Reigns, Charlotte Flair, Ronda Rousey ou encore Sasha Banks, Gunther ou Sheamus.

La carte de la soirée

Roman Reigns (c) vs Drew McIntyre - Pour le titre inconstesté WWE Universel

Charlotte Flair (c) vs Ronda Rousey - Pour le titre féminin de SmackDown

RK-Bro vs The Usos - Champions vs Champions

Ricochet (c) vs Butch vs Sami Zayn - Pour le titre Intercontinental

Sasha Banks et Naomi (c) vs Natalya et Shayna Baszler - Pour les titres par équipe féminins

Bobby Lashley vs Sheamus (accompagné par Ridge Holland)

Shinsuke Nakamura vs Gunther

Aliyah vs Shotzi

