L'agent de joueurs de football Mino Raiola est décédé à l'âge de 54 ans

Mino Raiola, l'agent de stars du football telles que Zlatan Ibrahimovic ou encore Paul Pogba, est décédé à l'âge de 54 ans, a confirmé sa famille sur Twitter.

La famille de l'agent a publié ce samedi 30 avril un message sur Twitter pour annoncer le décès de celui qui aura marqué le monde du football. «C'est avec une immense tristesse que nous annonçons la mort du plus bienveillant et du plus incroyable agent de joueur. Mino s'est battu jusqu'à la fin avec la même force qu'il avait lorsqu'il négociait pour défendre ses joueurs. Comme toujours, Mino nous rendait fier et ne s'en est jamais rendu compte», a notamment écrit sa famille sur Twitter.

Il y a deux jours, la presse italienne avait annoncé par erreur la disparition de l'agent italo-néerlandais, avant qu'un message ne soit publié sur sa page Twitter, pour démentir l'information. «Etat de santé actuel pour ceux qui se demandent : c'est la deuxième fois qu'ils me tuent en quatre mois. Je semble également capable de ressusciter», pouvait-on lire.

Le 12 janvier dernier, Mino Raiola avait été hospitalisé d'urgence en raison d'une maladie pulmonaire, sans lien avec le Covid-19.

Un fin négociateur

Reconnu pour ses qualités de négociateur, Mino Raiola, qui parlait pas moins de sept langues, avait décroché pas moins de 49 millions d'euros lors du transfert de Paul Pogba entre la Juventus Turin et Manchester United, évalué à plus de 100 millions d'euros. En 2021, l'AC Milan avait dû laisser partir le prodige Gianluigi Donnarumma, faute d'avoir contenté les demandes de l'agent de stars.