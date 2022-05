MotoGP : Fabio Quartararo deuxième en Espagne derrière Francesco Bagnaia, Johann Zarco a chuté

Fabio Quartararo a terminé deuxième du Grand Prix MotoGP d'Espagne, dimanche, derrière Francesco Bagnaia alors que Johann Zarco a chuté. Le champion du monde français en titre, consolide sa première place au championnat du monde.

Sur le circuit Angel Nieto, Bagnaia a réalisé le weekend parfait sans rival en qualifications avec le record du tour, et intouchable en course. Il n'a laissé que des miettes à ses adversaires dans un Grand Prix dont le podium est identique à la première ligne sur la grille de départ.

S’il n’a pas pu doubler l’Italien, parti en pole position, le champion du monde 2021 a pris les devants au classement générale et devance désormais Aleix Espargaro, troisième dimanche, de sept points. Une bonne chose à deux semaines de "son" Grand Prix au Mans.

«C'était une course vraiment difficile, physiquement notamment car avec la chaleur de la Ducati j'avais les mains qui brûlaient, a confié Quartararo. "Peco" a fait un super départ, j'ai essayé de l'attaquer dans les premiers tours mais il était vraiment très fort. J'ai tout donné du début à la fin, je n'ai rien à me reprocher. J'étais à bloc tout le temps, j'aurais pu chuter à chaque virage mais je n'ai pas le choix. On avait vraiment un rythme de folie tous les deux aujourd'hui. S'il n'y a pas vraiment eu de bagarre entre nous, ça a quand même été un gros bras de fer.»